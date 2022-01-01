Антисептик кожный Альтсепт 200 мл, спрей

Преимущества

Быстро высыхает

Не оставляет следов на поверхностях

Не используется для обработки поверхностей, покрытых лаком, низкосортными красками, из акрилового стекла и других материалов, не устойчивых к воздействию спиртов

Легко воспламеняется

Срок годности: 5 лет со дня изготовления.

Антисептическое средство на основе изопропилового спирта с широким спектром применения. Представляет собой готовый к использованию прозрачный бесцветный раствор с запахом сырьевых компонентов. Не обладает кожной резорбцией и вызывает слабое раздражение при многократном нанесении. Предназначено для первичного снятия загрязнений с неповрежденных кожных покровов и их санитарной обработке. Очистке и дезинфекции различных твердых непористых, а также труднодоступных поверхностей.Для применения населением в быту (гигиеническая обработка рук, обеззараживание кожи инъекционного поля; дезинфекция небольших по площади, а также труднодоступных для обработки поверхностей в помещениях, предметов обстановки) - строго в соответствии с этикеткой для быта.