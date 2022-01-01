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Антисептик кожный Альтсепт 200 мл, спрей
350 ₽
Очистка рук
    Антисептик кожный Альтсепт 200 мл, спрей
    Арт. О00000035511
    Антисептик кожный Альтсепт 200 мл, спрей
    Антисептик кожный Альтсепт 200 мл, спрей
    Антисептик кожный Альтсепт 200 мл, спрей
      Антисептик кожный Альтсепт 200 мл, спрей
      Антисептик кожный Альтсепт 200 мл, спрей
      Антисептик кожный Альтсепт 200 мл, спрей

      Антисептик кожный Альтсепт 200 мл, спрей

      350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000035511

      Характеристики

      Производитель
      		Альтсепт
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		антисептик
      Объем, л
      		0.2
      Все характеристики
      350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Антисептическое средство на основе изопропилового спирта с широким спектром применения. Представляет собой готовый к использованию прозрачный бесцветный раствор с запахом сырьевых компонентов. Не обладает кожной резорбцией и вызывает слабое раздражение при многократном нанесении. Предназначено для первичного снятия загрязнений с неповрежденных кожных покровов и их санитарной обработке. Очистке и дезинфекции различных твердых непористых, а также труднодоступных поверхностей.
        Для применения населением в быту (гигиеническая обработка рук, обеззараживание кожи инъекционного поля; дезинфекция небольших по площади, а также труднодоступных для обработки поверхностей в помещениях, предметов обстановки) - строго в соответствии с этикеткой для быта.

        Преимущества

        • Быстро высыхает
        • Не оставляет следов на поверхностях
        • Не используется для обработки поверхностей, покрытых лаком, низкосортными красками, из акрилового стекла и других материалов, не устойчивых к воздействию спиртов
        • Легко воспламеняется
        • Срок годности: 5 лет со дня изготовления.