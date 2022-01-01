Заточный станок Stalex DS-300/1 Stand

Преимущества

Корпус станка изготовлен из серого чугуна, для предотвращения вибрации

Мощный бесшумный асинхронный двигатель

Защитный экран от искр

Пылезащищенная кнопка пуск/стоп

Лампа освещения рабочей зоны

Подставка в комплекте

Изготовлен по стандарту СЕ

Заточной станок + подставка Type G Stalex DS300/1 служит для заточки режущего инструмента, также подходит для снятия фасок, заусенцев или шлифования поверхности заготовки.