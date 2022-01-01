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Заточный станок Stalex DS-300/1 Stand
Найти аналог
Станки для заточки инструмента и ножей
    Заточный станок Stalex DS-300/1 Stand
    Арт. stalex_14041
    Заточный станок Stalex DS-300/1 Stand

      Заточный станок Stalex DS-300/1 Stand

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_14041

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		380
      Посадочный диаметр первого круга, мм
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Заточной станок + подставка Type G Stalex DS300/1 служит для заточки режущего инструмента, также подходит для снятия фасок, заусенцев или шлифования поверхности заготовки.

        Преимущества

        • Корпус станка изготовлен из серого чугуна, для предотвращения вибрации
        • Мощный бесшумный асинхронный двигатель
        • Защитный экран от искр
        • Пылезащищенная кнопка пуск/стоп
        • Лампа освещения рабочей зоны
        • Подставка в комплекте
        • Изготовлен по стандарту СЕ