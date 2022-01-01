Заточный станок Stalex DS-300/1 Stand
Арт. stalex_14041
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|380
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Посадочный диаметр первого круга, мм
|50
- Заточной станок + подставка Type G Stalex DS300/1 служит для заточки режущего инструмента, также подходит для снятия фасок, заусенцев или шлифования поверхности заготовки.
Преимущества
- Корпус станка изготовлен из серого чугуна, для предотвращения вибрации
- Мощный бесшумный асинхронный двигатель
- Защитный экран от искр
- Пылезащищенная кнопка пуск/стоп
- Лампа освещения рабочей зоны
- Подставка в комплекте
- Изготовлен по стандарту СЕ