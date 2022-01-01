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Фрезы

Концевые фрезы

Найдено: 152 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить концевые фрезы в городе Ярославль по цене от 204 до 8799 рублей. В наличии более 152 наименований. Концевые фрезы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Пильный станок Энкор Корвет-32
33 500 ₽
Пильный станок Энкор Корвет-32
Фреза пазовая по дереву Bosch 2.608.628.374 (12/32 мм) фрезерная
699 ₽
Фреза пазовая по дереву Bosch 2.608.628.374 (12/32 мм) фрезерная
Фреза прямая по дереву Bosch 2.608.628.381 (8/20 мм) фрезерная
830 ₽
Фреза прямая по дереву Bosch 2.608.628.381 (8/20 мм) фрезерная
Фреза Metabo 631040000 набор 6 шт., спиральные
3 899 ₽
Фреза Metabo 631040000 набор 6 шт., спиральные
Фреза пазовая по дереву Атака 001080, 8 мм
408 ₽
Фреза пазовая по дереву Атака 001080, 8 мм
Фреза пазовая по дереву Атака 001100, 8 мм
435 ₽
Фреза пазовая по дереву Атака 001100, 8 мм
Фреза по дереву Атака 001160
491 ₽
Фреза по дереву Атака 001160
Фреза по дереву Атака 001180
537 ₽
Фреза по дереву Атака 001180
Фреза прямая для обработки дерева Атака 002080
414 ₽
Фреза прямая для обработки дерева Атака 002080
Фреза прямая по дереву Атака 021100
534 ₽
Фреза прямая по дереву Атака 021100
Фреза пазовая по дереву с подрезателем Атака 022120В-3
1 021 ₽
Фреза пазовая по дереву с подрезателем Атака 022120В-3
Фреза прямая по дереву Атака 031060
423 ₽
Фреза прямая по дереву Атака 031060
Фреза Атака 301127-1
633 ₽
Фреза Атака 301127-1
Фреза по дереву Атака 591318
1 083 ₽
Фреза по дереву Атака 591318
Фреза Атака 591381, материал дерево
1 293 ₽
Фреза Атака 591381, материал дерево
Фреза по дереву Dremel 652 2.615.065.232
720 ₽
Фреза по дереву Dremel 652 2.615.065.232
Фреза пазовая по дереву с подшипником Атака 8141540, 8 мм
980 ₽
Фреза пазовая по дереву с подшипником Атака 8141540, 8 мм
Фреза прямая по дереву Dremel Trio 2.615.T65.4JA
638 ₽
Фреза прямая по дереву Dremel Trio 2.615.T65.4JA
Фреза по дереву Bosch 1.609.200.314, 13 мм, набор 4 шт., спиральные, материал дерево
2 980 ₽
Фреза по дереву Bosch 1.609.200.314, 13 мм, набор 4 шт., спиральные, материал дерево
Пильный станок Энкор Корвет-31М
13 350 ₽
Пильный станок Энкор Корвет-31М
Пильный станок Makita LB 1200F
73 999 ₽
Пильный станок Makita LB 1200F
Фреза концевая по дереву Sturm 9016-RB-S8-12-2 (набор 12 шт.), спиральные
1 730 ₽
Фреза концевая по дереву Sturm 9016-RB-S8-12-2 (набор 12 шт.), спиральные
Фреза концевая по дереву Metabo 631039000, набор 15 шт.
8 799 ₽
Фреза концевая по дереву Metabo 631039000, набор 15 шт.
Фреза концевая по дереву Sturm 9016-RB-S8-12-3 (набор 12 шт.)
1 720 ₽
Фреза концевая по дереву Sturm 9016-RB-S8-12-3 (набор 12 шт.)
Фреза пазовая по дереву Атака 001060, 8 мм
396 ₽
Фреза пазовая по дереву Атака 001060, 8 мм
Фреза по дереву Атака 001120
456 ₽
Фреза по дереву Атака 001120
Фреза прямая для обработки дерева Атака 001140
466 ₽
Фреза прямая для обработки дерева Атака 001140
Фреза пазовая по дереву Атака 322190-2 с подшипником
955 ₽
Фреза пазовая по дереву Атака 322190-2 с подшипником
Фреза по дереву Атака 591286
1 790 ₽
Фреза по дереву Атака 591286
Фреза Атака 591255, материал дерево
937 ₽
Фреза Атака 591255, материал дерево
Фреза пазовая по дереву Bosch 2.608.628.391 фрезерная, 8 мм
1 230 ₽
Фреза пазовая по дереву Bosch 2.608.628.391 фрезерная, 8 мм
Фреза прямая по дереву Атака 8141470
511 ₽
Фреза прямая по дереву Атака 8141470
Пильный станок Metabo BAS 260 SWIFT
20 799 ₽
Пильный станок Metabo BAS 260 SWIFT
Пильный станок Энкор Корвет-33
26 242 ₽
Пильный станок Энкор Корвет-33
Пильный станок Metabo BAS 261 Precision
46 699 ₽
Пильный станок Metabo BAS 261 Precision
Пильный станок Jet JWBS-14OS-M
70 000 ₽
Пильный станок Jet JWBS-14OS-M
Фрезерный станок Ставр СДФ-1500
19 380 ₽
Фрезерный станок Ставр СДФ-1500
Пильный станок Belmash WBS-254/2
33 339 ₽
Пильный станок Belmash WBS-254/2
Станок фрезерный Энкор 90820 Корвет-82
24 400 ₽
Станок фрезерный Энкор 90820 Корвет-82
Пильный станок Metabo BAS 318 Precision WNB
84 599 ₽
Пильный станок Metabo BAS 318 Precision WNB
Пильный станок Энкор "Корвет-33М"
32 700 ₽
Пильный станок Энкор "Корвет-33М"