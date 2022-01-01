Каталог товаров
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Фрезы

Фрезы диаметром 12 мм

Найдено 10 товаров
  • Внешний диаметр, мм: 12
Сортировать по:
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить фрезы диаметром 12 мм в Москве по цене от 336 до 1021 рубль. В наличии более 10 наименований. Товар можно купить с доставкой в город Москва on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в другие населенные пункты России уточняйте у менеджеров.