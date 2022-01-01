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Фрезы

Фрезы с диаметром хвостовика 8 мм

Найдено 113 товаров
  • Диаметр хвостовика, мм: 8
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить фрезы с диаметром хвостовика 8 мм в Москве по цене от 204 до 8799 рублей. В наличии более 113 наименований. Товар можно купить с доставкой в город Москва on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в другие населенные пункты России уточняйте у менеджеров.