Фасонная пазовая фреза Атака 8141620

Преимущества

Изготовлена из высококачественной быстрорежущей стали

Отличается повышенным ресурсом

Высокая скорость обработки

Точность обрабатываемой поверхности

Используется для обработки дерева и производных древесных материалов: ДСП, МДФ, фанера, ламинат

Фреза фасонная пазовая АТАКА 8141620 позволяет изготавливать столярные изделия, мебель и предметы интерьера в различных стилях, а также незаменима при выполнении реставрационных работ. Применяется как на ручных фрезах, так и на фрезерных станках.