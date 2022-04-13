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Фасонная пазовая фреза Атака 8141620
5.0
2
1 651 ₽
Пазовые фрезы
    Фасонная пазовая фреза Атака 8141620
    Арт. Х1519397
    5.0
    2
    Фасонная пазовая фреза Атака 8141620

      Фасонная пазовая фреза Атака 8141620

      1 651 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1519397
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		пазовая фасонная
      Вид
      		концевая
      Все характеристики
      1 651 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фреза фасонная пазовая АТАКА 8141620 позволяет изготавливать столярные изделия, мебель и предметы интерьера в различных стилях, а также незаменима при выполнении реставрационных работ. Применяется как на ручных фрезах, так и на фрезерных станках.

        Преимущества

        • Изготовлена из высококачественной быстрорежущей стали
        • Отличается повышенным ресурсом
        • Высокая скорость обработки
        • Точность обрабатываемой поверхности
        • Используется для обработки дерева и производных древесных материалов: ДСП, МДФ, фанера, ламинат