Фасонная пазовая фреза Атака 8141620
Арт. Х1519397
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|пазовая фасонная
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Вид
|концевая
- Фреза фасонная пазовая АТАКА 8141620 позволяет изготавливать столярные изделия, мебель и предметы интерьера в различных стилях, а также незаменима при выполнении реставрационных работ. Применяется как на ручных фрезах, так и на фрезерных станках.
Преимущества
- Изготовлена из высококачественной быстрорежущей стали
- Отличается повышенным ресурсом
- Высокая скорость обработки
- Точность обрабатываемой поверхности
- Используется для обработки дерева и производных древесных материалов: ДСП, МДФ, фанера, ламинат