Пазовая галтельная фреза Атака 401190
Арт. Х151992
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|пазовая галтельная
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Вид
|концевая
- Пазовая галтельная фреза АТАКА 400190 применяется при изготовлении паза по кромке столярного изделия с целью крепления декоративных кромочных элементов, для изготовления шипового и клеевого соединений. Также может быть использована для декоративной резьбы.
Преимущества
- Хорошо подходит для декоративной обработки деталей мебели, ножек, стульев
- При прорезной резьбе упрощает обработку кромок
- Длина - 48 мм
- Радиус кривизны профиля - 9,5 мм