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Фрезы

Фрезы с диаметром хвостовика 12 мм

Найдено 45 товаров
  • Диаметр хвостовика, мм: 12
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить фрезы с диаметром хвостовика 12 мм в Москве по цене от 264 до 3315 рублей. В наличии более 45 наименований. Товар можно купить с доставкой в город Москва on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в другие населенные пункты России уточняйте у менеджеров.