Фрезы с диаметром хвостовика 12 мм
Найдено 45 товаров
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- 955 ₽1 160 ₽D фрезы 19 мм
- -205 ₽
- Персональная скидка
- 1 021 ₽1 240 ₽D фрезы 12 мм
- -219 ₽
- Персональная скидка
- 1 286 ₽1 560 ₽D фрезы 38.1 мм
- -274 ₽
- Персональная скидка
- 1 569 ₽1 900 ₽D фрезы 20 мм
- -331 ₽
- Персональная скидка
- 414 ₽510 ₽D фрезы 8 мм
- -96 ₽
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- 456 ₽560 ₽D фрезы 12 мм
- -104 ₽
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- 541 ₽660 ₽D фрезы 8 мм
- -119 ₽
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- 1 075 ₽1 310 ₽D фрезы 31.8 мм
- -235 ₽
- Персональная скидка
- 2 109 ₽2 560 ₽D фрезы 28.6 мм
- -451 ₽
- Персональная скидка
- 1 074 ₽1 310 ₽D фрезы 12.7 мм
- -236 ₽
- Персональная скидка
- 430 ₽520 ₽D фрезы 10 мм
- -90 ₽
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- 1 615 ₽1 960 ₽D фрезы 19 мм
- -345 ₽
- Персональная скидка
- 405 ₽490 ₽D фрезы 6 мм
- -85 ₽
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- Нет в наличииD фрезы 14 мм
- Нет в наличииD фрезы 12 мм
- Нет в наличииD фрезы 12.7 мм
- Нет в наличииD фрезы 19 мм
- Нет в наличииD фрезы 19 мм
- Нет в наличииD фрезы 12.7 мм
- Нет в наличииD фрезы 12 мм
- Нет в наличииD фрезы 19 мм
- Нет в наличииD фрезы 42 мм
- Нет в наличииD фрезы 38 мм
- Нет в наличииD фрезы 16 мм
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить фрезы с диаметром хвостовика 12 мм в Москве по цене от 264 до 3315 рублей. В наличии более 45 наименований. Товар можно купить с доставкой в город Москва on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в другие населенные пункты России уточняйте у менеджеров.