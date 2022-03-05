Пазовая прямая фреза с подрезателем Атака 022120В-3
Арт. Х151933
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|пазовая прямая
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Вид
|концевая
- Пазовая прямая фреза Атака 022120В-3 с подрезателем предназначена для изготовления пазов необходимых размеров. Используется для создания особого профиля на поверхности дерева или древесных материалов (ДСП, МДФ, фанера, ламинат). Оснастка применяется при изготовлении мебели, предметов интерьера, а также при выполнении столярных и реставрационных работ. Подходит для выполнения шиповых соединений. Можно регулировать ширину паза за счет изменения установки упора фрезерной машины.
Преимущества
- Изготовлена из высококачественной быстрорежущей стали
- Отличается повышенным ресурсом
- Высокая скорость обработки