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Фреза Атака 021120-1, диаметр хвостовика 12 мм
5.0
2
986 ₽
Пазовые фрезы
    Пазовая прямая фреза Атака 021120-1
    Арт. Х151929
    5.0
    2
    Фреза Атака 021120-1, диаметр хвостовика 12 мм
    Фреза Атака 021120-1, диаметр хвостовика 12 мм
    Фреза Атака 021120-1, диаметр хвостовика 12 мм
    Фреза Атака 021120-1, диаметр хвостовика 12 мм
    Фреза Атака 021120-1, диаметр хвостовика 12 мм
      Фреза Атака 021120-1, диаметр хвостовика 12 мм
      Фреза Атака 021120-1, диаметр хвостовика 12 мм
      Фреза Атака 021120-1, диаметр хвостовика 12 мм
      Фреза Атака 021120-1, диаметр хвостовика 12 мм
      Фреза Атака 021120-1, диаметр хвостовика 12 мм

      Пазовая прямая фреза Атака 021120-1

      986 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х151929
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		пазовая прямая
      Вид
      		концевая
      Все характеристики
      986 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пазовая прямая фреза Атака 021120-1 предназначена для изготовления пазов необходимых размеров. Используется для создания особого профиля на поверхности дерева или древесных материалов (ДСП, МДФ, фанера, ламинат). Оснастка применяется при изготовлении мебели, предметов интерьера, а также при выполнении столярных и реставрационных работ. Подходит для выполнения шиповых соединений. Можно регулировать ширину паза за счет изменения установки упора фрезерной машины.

        Преимущества

        • Изготовлена из высококачественной быстрорежущей стали
        • Отличается повышенным ресурсом
        • Высокая скорость обработки