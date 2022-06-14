Преимущества

Изготовлена из высококачественной быстрорежущей стали

Отличается повышенным ресурсом

Высокая скорость обработки

Диаметр подшипника 19 мм

Пазовая прямая фреза Атака 322190-2 с подшипником предназначена для изготовления пазов необходимых размеров. Используется для создания особого профиля на поверхности дерева или древесных материалов (ДСП, МДФ, фанера, ламинат). Оснастка применяется при изготовлении мебели, предметов интерьера, а также при выполнении столярных и реставрационных работ. Подходит для выполнения шиповых соединений. Можно регулировать ширину паза за счет изменения установки упора фрезерной машины.