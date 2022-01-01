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Комплектующие для фрезерных станков по дереву

Наборы фрез по дереву для фрезерных станков

Найдено: 15 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить наборы фрез по дереву для фрезерных станков в городе Ярославль по цене от 16 до 3328 рублей. В наличии более 15 наименований. Наборы фрез по дереву для фрезерных станков можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Набор пальчиковых фрез по дереву d10
44 ₽
Набор пальчиковых фрез по дереву d10
Набор пальчиковых фрез по дереву d12
52 ₽
Набор пальчиковых фрез по дереву d12
Набор фрез по дереву STURM 12шт. 9016-RB-S8-12-1
1 148 ₽
Набор фрез по дереву STURM 12шт. 9016-RB-S8-12-1
Набор фрез по дереву Атака VM0701-8 для поперечного сращ. 6шт.
2 610 ₽
Набор фрез по дереву Атака VM0701-8 для поперечного сращ. 6шт.
Набор фрез по дереву Атака VRMB06-A для выборки четверти 7шт.
1 990 ₽
Набор фрез по дереву Атака VRMB06-A для выборки четверти 7шт.
Набор пальчиковых фрез по дереву d12
68 ₽
Набор пальчиковых фрез по дереву d12
Набор пальчиковых фрез по дереву d5
20 ₽
Набор пальчиковых фрез по дереву d5
Набор пальчиковых фрез по дереву d-5
16 ₽
Набор пальчиковых фрез по дереву d-5
Набор пальчиковых фрез по дереву d-6
44 ₽
Набор пальчиковых фрез по дереву d-6
Набор пальчиковых фрез по дереву d8
30 ₽
Набор пальчиковых фрез по дереву d8
Набор фрез по дереву комбинированных рамочных, хв.12мм ЭНКОР 9341
3 328 ₽
Набор фрез по дереву комбинированных рамочных, хв.12мм ЭНКОР 9341
Набор фрез по дереву пазо-шиповых ЭНКОР 2шт. 38,1*28,6, хв. 10600
2 125 ₽
Набор фрез по дереву пазо-шиповых ЭНКОР 2шт. 38,1*28,6, хв. 10600
Набор фрез по дереву DeWalt DT 8408 30 мм
2 168 ₽
Набор фрез по дереву DeWalt DT 8408 30 мм
Набор фрез по дереву пазо-шиповых ЭНКОР 10603 2шт. 38,1*28,6
2 805 ₽
Набор фрез по дереву пазо-шиповых ЭНКОР 10603 2шт. 38,1*28,6
Набор концевых фрез по дереву 12 шт.
3 177 ₽
Набор концевых фрез по дереву 12 шт.