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Набор фрез пазо-шиповых ЭНКОР 2шт. 38,1*28,6, хв. 10600
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Наборы фрез по дереву для фрезерных станков
    Набор фрез пазо-шиповых ЭНКОР 2шт. 38,1*28,6, хв. 10600
    Арт. Х1519272
    Набор фрез пазо-шиповых ЭНКОР 2шт. 38,1*28,6, хв. 10600

      Набор фрез пазо-шиповых ЭНКОР 2шт. 38,1*28,6, хв. 10600

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      Нет в наличии
      Арт. Х1519272

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Набор Энкор 10600 предназначен для получения пазо-шипового соединения, сращивания по торцу и сплачивания по кромке. В наборе две пазо-шиповые фрезы. Изготавливаются из высококачественных материалов и характеризуются точно рассчитанной геометрией режущей кромки, обработанной алмазными дисками до точности биения 0.02 мм. Структура твердого сплава гарантирует их высокую стойкость к выщерблению по режущей кромке и, следовательно, качество обработки изделия.