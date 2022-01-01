Набор фрез пазо-шиповых ЭНКОР 2шт. 38,1*28,6, хв. 10600

Описание товара:

Набор Энкор 10600 предназначен для получения пазо-шипового соединения, сращивания по торцу и сплачивания по кромке. В наборе две пазо-шиповые фрезы. Изготавливаются из высококачественных материалов и характеризуются точно рассчитанной геометрией режущей кромки, обработанной алмазными дисками до точности биения 0.02 мм. Структура твердого сплава гарантирует их высокую стойкость к выщерблению по режущей кромке и, следовательно, качество обработки изделия.