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ЭНКОР 9341 Набор фрез комбинированных рамочных, хв.12мм
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Наборы фрез по дереву для фрезерных станков
    ЭНКОР 9341 Набор фрез комбинированных рамочных, хв.12мм
    Арт. Х1519269

      ЭНКОР 9341 Набор фрез комбинированных рамочных, хв.12мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1519269

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Набор фрез комбинированных рамочных Энкор 9341 предназначен для изготовления рамочных соединений. В отличие от аналогичных комбинированных фрез для изготовления обратного профиля при использовании набора Энкор 9341 достаточно поменять фрезу. Фрезы изготавливаются из высококачественных материалов и характеризуются точно рассчитанной геометрией режущей кромки, обработанной алмазными дисками до точности биения 0.02 мм. Структура твердого сплава гарантирует их высокую стойкость к выщерблению по режущей кромке и, следовательно, качество обработки изделия.