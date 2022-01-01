ЭНКОР 9341 Набор фрез комбинированных рамочных, хв.12мм

Описание товара:

Набор фрез комбинированных рамочных Энкор 9341 предназначен для изготовления рамочных соединений. В отличие от аналогичных комбинированных фрез для изготовления обратного профиля при использовании набора Энкор 9341 достаточно поменять фрезу. Фрезы изготавливаются из высококачественных материалов и характеризуются точно рассчитанной геометрией режущей кромки, обработанной алмазными дисками до точности биения 0.02 мм. Структура твердого сплава гарантирует их высокую стойкость к выщерблению по режущей кромке и, следовательно, качество обработки изделия.