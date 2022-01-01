Работа с древесиной, а также с абразивными и полимерными материалами предполагает использование станков с различными фрезами. Они имеют широкий диапазон рабочей длины. Для прочной древесины дуба, бука или ели применяется фреза карнизная. Для устранения проблемы затупления валовых ножей используются сменные наборы.

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