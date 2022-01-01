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Комплектующие для фрезерных станков по дереву

Фрезы

Найдено: 200 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить фрезы в городе Ярославль по цене от 204 до 8799 рублей. В наличии более 200 наименований. Фрезы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Станок Могилев ИЭ-6009 А4.2
35 509 ₽
Станок Могилев ИЭ-6009 А4.2
Станок Makita 2012NB
62 620 ₽
Станок Makita 2012NB
Станок Энкор Корвет-45 90450
9 500 ₽
Станок Энкор Корвет-45 90450
Карнизная прямая фреза по дереву Bosch 2.608.628.341 (8/16/8)
1 500 ₽
Карнизная прямая фреза по дереву Bosch 2.608.628.341 (8/16/8)
Фреза по дереву Bosch 2.608.628.374 (12/32 мм) для фрезера
699 ₽
Фреза по дереву Bosch 2.608.628.374 (12/32 мм) для фрезера
Фреза Bosch 2.608.628.381 (8/20 мм) для фрезера
830 ₽
Фреза Bosch 2.608.628.381 (8/20 мм) для фрезера
Набор твердосплавных фрез Metabo 631040000 6 шт.
3 899 ₽
Набор твердосплавных фрез Metabo 631040000 6 шт.
Фреза Атака 001080, диаметр хвостовика 8 мм
408 ₽
Фреза Атака 001080, диаметр хвостовика 8 мм
Фреза по дереву Атака 001100
435 ₽
Фреза по дереву Атака 001100
Фреза Атака 001160
491 ₽
Фреза Атака 001160
Фреза Атака 001180
537 ₽
Фреза Атака 001180
Фреза Атака 002080, диаметр хвостовика 8 мм
414 ₽
Фреза Атака 002080, диаметр хвостовика 8 мм
Концевая фреза Атака 021100
534 ₽
Концевая фреза Атака 021100
Фреза Атака 021120-1
986 ₽
Фреза Атака 021120-1
Фреза по дереву прямая с подрезателем Атака 022120В-3
1 021 ₽
Фреза по дереву прямая с подрезателем Атака 022120В-3
Концевая фреза Атака 031060
423 ₽
Концевая фреза Атака 031060
Пазовая галтельная фреза Атака 111127 V-образная 90
616 ₽
Пазовая галтельная фреза Атака 111127 V-образная 90
Фреза Атака 301127-1
633 ₽
Фреза Атака 301127-1
Пазовая галтельная фреза Атака 401127
654 ₽
Пазовая галтельная фреза Атака 401127
Пазовая галтельная фреза Атака 401190
742 ₽
Пазовая галтельная фреза Атака 401190
Калевочная прямая фреза по дереву Атака 591318
1 083 ₽
Калевочная прямая фреза по дереву Атака 591318
Фреза по дереву прямая калевочная Атака 591381
1 293 ₽
Фреза по дереву прямая калевочная Атака 591381
Фреза Dremel 652 2.615.065.232
720 ₽
Фреза Dremel 652 2.615.065.232
Фреза по дереву с подшипником Атака 8141540
980 ₽
Фреза по дереву с подшипником Атака 8141540
Фреза Dremel Trio 2.615.T65.4JA
638 ₽
Фреза Dremel Trio 2.615.T65.4JA
Набор ручных фрез по дереву Bosch 1.609.200.314, 13 мм, 4 шт.
2 980 ₽
Набор ручных фрез по дереву Bosch 1.609.200.314, 13 мм, 4 шт.
Карнизная прямая фреза по дереву Bosch 2.608.628.342
950 ₽
Карнизная прямая фреза по дереву Bosch 2.608.628.342
Фреза Bosch 2.608.628.372 (8/25 мм) для фрезера
627 ₽
Фреза Bosch 2.608.628.372 (8/25 мм) для фрезера
Станок Белмаш SDM-2500M
49 990 ₽
Станок Белмаш SDM-2500M
Станок Энкор Корвет-31М 90311
13 350 ₽
Станок Энкор Корвет-31М 90311
Станок Белмаш МОГИЛЕВ 2.4
31 739 ₽
Станок Белмаш МОГИЛЕВ 2.4
Станок Энкор Корвет-10М 90101
10 950 ₽
Станок Энкор Корвет-10М 90101
Дисковый станок Makita LW1401
21 540 ₽
Дисковый станок Makita LW1401
Станок Могилев ИЭ-6009 А2.1
32 890 ₽
Станок Могилев ИЭ-6009 А2.1
Станок Makita GB 602
13 319 ₽
Станок Makita GB 602
Набор фрез по дереву Sturm 9016-RB-S8-12-2 (12 шт.)
1 730 ₽
Набор фрез по дереву Sturm 9016-RB-S8-12-2 (12 шт.)
Дисковый станок Metabo СS 23-355
22 599 ₽
Дисковый станок Metabo СS 23-355
Набор твердосплавных фрез по дереву Metabo 631039000 15 шт.
8 799 ₽
Набор твердосплавных фрез по дереву Metabo 631039000 15 шт.
Набор фрез по дереву Sturm 9016-RB-S8-12-3 (12 шт.)
1 720 ₽
Набор фрез по дереву Sturm 9016-RB-S8-12-3 (12 шт.)
Фреза по дереву Атака 001060
396 ₽
Фреза по дереву Атака 001060
Фреза Атака 001120
456 ₽
Фреза Атака 001120
Фреза Атака 001140, диаметр хвостовика 8 мм
466 ₽
Фреза Атака 001140, диаметр хвостовика 8 мм
Фреза по дереву прямая Атака 322190-2 с подшипником
955 ₽
Фреза по дереву прямая Атака 322190-2 с подшипником
Фреза по дереву прямая калевочная Атака 591286
1 790 ₽
Фреза по дереву прямая калевочная Атака 591286
Фреза по дереву прямая калевочная Атака 591255
937 ₽
Фреза по дереву прямая калевочная Атака 591255
Фреза по дереву прямая Bosch 2.608.628.391 для фрезера
1 230 ₽
Фреза по дереву прямая Bosch 2.608.628.391 для фрезера
Фреза Атака 8141470, диаметр хвостовика 8 мм
511 ₽
Фреза Атака 8141470, диаметр хвостовика 8 мм
Станок Jet JWP-12 JE10000840M
35 000 ₽
Станок Jet JWP-12 JE10000840M
Фрезерный станок по дереву Энкор Корвет-82
24 400 ₽
Фрезерный станок по дереву Энкор Корвет-82
Станок Зубр ЗШС-330
11 420 ₽
Станок Зубр ЗШС-330