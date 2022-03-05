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Пазовая галтельная фреза Атака 111127 V-образная 90
5.0
2
616 ₽
Пазовые фрезы
    Пазовая галтельная фреза Атака 111127 V-образная 90
    Арт. Х151939
    5.0
    2
    Пазовая галтельная фреза Атака 111127 V-образная 90
    Пазовая галтельная фреза Атака 111127 V-образная 90
    Пазовая галтельная фреза Атака 111127 V-образная 90
      Пазовая галтельная фреза Атака 111127 V-образная 90
      Пазовая галтельная фреза Атака 111127 V-образная 90
      Пазовая галтельная фреза Атака 111127 V-образная 90

      Пазовая галтельная фреза Атака 111127 V-образная 90

      616 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х151939
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		пазовая галтельная
      Вид
      		концевая
      Все характеристики
      616 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пазовая галтельная фреза АТАКА 111127 V-образная 90 применяется при изготовлении паза по кромке столярного изделия с целью крепления декоративных кромочных элементов, для изготовления шипового и клеевого соединений. Также может быть использована для декоративной резьбы. Применяется как на ручных фрезах, так и на фрезерных станках.

        Преимущества

        • Изготовлена из высококачественной быстрорежущей стали
        • Отличается повышенным ресурсом
        • Высокая скорость обработки
        • Точность обрабатываемой поверхности
        • Используется для обработки дерева и производных древесных материалов: ДСП, МДФ, фанера, ламинат
        • Угол конуса - 90 градусов