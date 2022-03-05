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Пазовая галтельная фреза Атака 401127
5.0
2
654 ₽
Пазовые фрезы
    Пазовая галтельная фреза Атака 401127
    Арт. Х151991
    5.0
    2
    Пазовая галтельная фреза Атака 401127
    Пазовая галтельная фреза Атака 401127
    Пазовая галтельная фреза Атака 401127
      Пазовая галтельная фреза Атака 401127
      Пазовая галтельная фреза Атака 401127
      Пазовая галтельная фреза Атака 401127

      Пазовая галтельная фреза Атака 401127

      654 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х151991
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		пазовая галтельная
      Вид
      		концевая
      Все характеристики
      654 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пазовая галтельная фреза АТАКА 401127 применяется при изготовлении паза по кромке столярного изделия с целью крепления декоративных кромочных элементов, для изготовления шипового и клеевого соединений. Также может быть использована для декоративной резьбы.

        Преимущества

        • Хорошо подходит для декоративной обработки деталей мебели, ножек, стульев
        • При прорезной резьбе упрощает обработку кромок
        • Длина - 45 мм
        • Радиус кривизны профиля - 6,3 мм