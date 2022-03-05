Преимущества

Хорошо подходит для декоративной обработки деталей мебели, ножек, стульев

При прорезной резьбе упрощает обработку кромок

Длина - 45 мм

Радиус кривизны профиля - 6,3 мм

Пазовая галтельная фреза АТАКА 401127 применяется при изготовлении паза по кромке столярного изделия с целью крепления декоративных кромочных элементов, для изготовления шипового и клеевого соединений. Также может быть использована для декоративной резьбы.