Коронка алмазная ПРАКТИКА "Мастер" 777-376, 68 мм

Преимущества

Алмазное зерно гарантирует гладкость кромок на срезах

Конструкцией предусмотрен несъемный хвостовик цилиндрической формы диаметром 10 мм, он совместим с разными видами оборудования

Коронка алмазная (сверло трубчатое) предназначена для сверления изделий из керамики, стекла. Ограниченно подходит для сверления керамогранита. Рекомендуется работать с помощью направляющего кондуктора. Запрещено работать в ударном режиме и без охлаждения водой. Необходимо ограничивать скорость подачи и частоту оборотов во избежание перегрева коронки. Использовать охлаждение водой. Рекомендуемая частота оборотов от 150 до 800 об/мин в зависимости от диаметра.