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Коронка алмазная по керамограниту Практика "Эксперт" 035-790, 14 мм
980 ₽
Коронки по керамограниту
    Коронка алмазная по керамограниту Практика "Эксперт" 035-790, 14 мм
    Арт. О00000024287
    Коронка алмазная по керамограниту Практика "Эксперт" 035-790, 14 мм
    Коронка алмазная по керамограниту Практика "Эксперт" 035-790, 14 мм
      Коронка алмазная по керамограниту Практика "Эксперт" 035-790, 14 мм
      Коронка алмазная по керамограниту Практика "Эксперт" 035-790, 14 мм

      Коронка алмазная по керамограниту Практика "Эксперт" 035-790, 14 мм

      980 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024287

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип упаковки
      		блистер
      min диаметр, мм
      		14
      Все характеристики
      980 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • По сути представляют из себя алмазное трубчатое сверло. Особенно подходят для сверления керамического гранита, стекла, облицовочной плитки. Подходит для сверления бетона и кирпича. Для безударного сверления.

        Преимущества

        • Для работы лучше всего использовать аккумуляторную дрель, сочетающую высокий крутящий момент и невысокие обороты
        • Использовать охлаждение водой