Коронка алмазная по керамограниту Практика "Эксперт" 035-790, 14 мм

Преимущества

Для работы лучше всего использовать аккумуляторную дрель, сочетающую высокий крутящий момент и невысокие обороты

Использовать охлаждение водой

По сути представляют из себя алмазное трубчатое сверло. Особенно подходят для сверления керамического гранита, стекла, облицовочной плитки. Подходит для сверления бетона и кирпича. Для безударного сверления.