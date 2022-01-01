Коронка алмазная по керамограниту Практика "Эксперт" 035-790, 14 мм
Арт. О00000024287
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип упаковки
|блистер
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min диаметр, мм
|14
- По сути представляют из себя алмазное трубчатое сверло. Особенно подходят для сверления керамического гранита, стекла, облицовочной плитки. Подходит для сверления бетона и кирпича. Для безударного сверления.
Преимущества
- Для работы лучше всего использовать аккумуляторную дрель, сочетающую высокий крутящий момент и невысокие обороты
- Использовать охлаждение водой