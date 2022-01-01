Коронка алмазная Практика "Мастер" 777-345, 50 мм

Преимущества

Высокая износостойкость

Цилиндрический несъемный хвостовик диаметром 10 мм позволяет установить изделие на различные модели электрооборудования

Коронка алмазная (сверло трубчатое) предназначена для сверления изделий из керамики, стекла. Ограниченно подходит для сверления керамогранита. Рекомендуется работать с помощью направляющего кондуктора. Запрещено работать в ударном режиме и без охлаждения водой. Необходимо ограничивать скорость подачи и частоту оборотов во избежание перегрева коронки.