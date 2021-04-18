Набор фрез Sturm 9016-RB-S8-12-3 (12 шт.)
Арт. Х152945
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|пазовая прямая, пазовая галтельная, кромочная
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Вид
|концевая
- Набор фрез Sturm 9016-RB-S8-12-3 предназначен для фрезеров Sturm. В набор входят конические и цилиндрические фрезы. Набор предназначен для столярных работ как в мастерских, так и на производстве. Все изделия производятся из высокопрочного металлического сплава, устойчивого к износу и деформированию, что способствует длительному сроку службы
Преимущества
- В набор входит 12 фрез разных по форме и назначению
- Хвостовик 8 мм
- Для каждого элемента оснастки в ящике предусмотрены отдельные ячейки для хранения на положенном месте
- Поставляется в удобном для хранения металлическом кейсе с надежным замком и прочной ручкой
- Общий вес кейса с элементами оснастки составляет 0.8 кг