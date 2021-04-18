Набор фрез Sturm 9016-RB-S8-12-3 (12 шт.)

Преимущества

В набор входит 12 фрез разных по форме и назначению

Хвостовик 8 мм

Для каждого элемента оснастки в ящике предусмотрены отдельные ячейки для хранения на положенном месте



Поставляется в удобном для хранения металлическом кейсе с надежным замком и прочной ручкой



Общий вес кейса с элементами оснастки составляет 0.8 кг



Набор фрез Sturm 9016-RB-S8-12-3 предназначен для фрезеров Sturm. В набор входят конические и цилиндрические фрезы. Набор предназначен для столярных работ как в мастерских, так и на производстве. Все изделия производятся из высокопрочного металлического сплава, устойчивого к износу и деформированию, что способствует длительному сроку службы