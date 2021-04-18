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Набор фрез Sturm 9016-RB-S8-12-3 (12 шт.)
3.0
3
1 720 ₽
2 150 ₽
Наборы фрез
    Набор фрез Sturm 9016-RB-S8-12-3 (12 шт.)
    Арт. Х152945
    3.0
    3
    Набор фрез Sturm 9016-RB-S8-12-3 (12 шт.)
    Набор фрез Sturm 9016-RB-S8-12-3 (12 шт.)
      Набор фрез Sturm 9016-RB-S8-12-3 (12 шт.)
      Набор фрез Sturm 9016-RB-S8-12-3 (12 шт.)

      Набор фрез Sturm 9016-RB-S8-12-3 (12 шт.)

      • -430 ₽
      1 720 ₽
      2 150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х152945
      3.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		пазовая прямая, пазовая галтельная, кромочная
      Вид
      		концевая
      Все характеристики
      • -430 ₽
      1 720 ₽
      2 150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор фрез Sturm 9016-RB-S8-12-3 предназначен для фрезеров Sturm. В набор входят конические и цилиндрические фрезы. Набор предназначен для столярных работ как в мастерских, так и на производстве. Все изделия производятся из высокопрочного металлического сплава, устойчивого к износу и деформированию, что способствует длительному сроку службы

        Преимущества

        • В набор входит 12 фрез разных по форме и назначению
        • Хвостовик 8 мм
        • Для каждого элемента оснастки в ящике предусмотрены отдельные ячейки для хранения на положенном месте
        • Поставляется в удобном для хранения металлическом кейсе с надежным замком и прочной ручкой
        • Общий вес кейса с элементами оснастки составляет 0.8 кг