Преимущества

Изготовлена из высококачественной быстрорежущей стали

Отличается повышенным ресурсом

Высокая скорость обработки

Точностью обрабатываемой поверхности

Устанавливается во фрезерную машину под углом 90 градусов к опорному столу, за счет чего получается кромка

Используется для обработки дерева и производных древесных материалов: ДСП, МДФ, фанера, ламинат

Длина фрезы - 70 мм

Диаметр подшипника - 12,7 мм

Длина реза - 25 мм

Кромочная прямая фреза АТАКА 301127-1 предназначена для чистовой обработки кромки и торца изделия. Установленная в ручной фрезер или станок, фреза образует прямой угол с поверхностью, что позволяет при фрезеровании получать строго перпендикулярную кромку. Применяется как на ручных фрезах, так и на фрезерных станках.