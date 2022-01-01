Кромочные фрезы фальцевые
Найдено 12 товаров
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- 1 074 ₽Внешний диаметр фрезы 31.8 ммДлина фрезы 57 мм
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- 977 ₽Внешний диаметр фрезы 28.5 ммДлина фрезы 57 мм
- Персональная скидка
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- 1 383 ₽Внешний диаметр фрезы 38.1 ммДлина фрезы 57 мм
- Персональная скидка
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- 1 075 ₽Внешний диаметр фрезы 31.8 ммДлина фрезы 67 мм
- Персональная скидка
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- Нет в наличииВнешний диаметр фрезы 38.1 ммДлина фрезы 54 мм
- Нет в наличииВнешний диаметр фрезы 31.8 ммДлина фрезы 54 мм
- Нет в наличииВнешний диаметр фрезы 50.8 ммДлина фрезы 67 мм
- Нет в наличииВнешний диаметр фрезы 50.8 ммДлина фрезы 79 мм
- Нет в наличииВнешний диаметр фрезы 50.8 ммДлина фрезы 67 мм
- Нет в наличииВнешний диаметр фрезы 50.8 ммДлина фрезы 67 мм
- Нет в наличииВнешний диаметр фрезы 50.8 ммДлина фрезы 67 мм
- Нет в наличииВнешний диаметр фрезы 50.8 ммДлина фрезы 67 мм
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить кромочные фрезы фальцевые в городе Ярославль по цене от 672 до 2900 рублей. В наличии более 12 наименований. Товар можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.