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Кромочная фальцевая фреза Атака 151285
5.0
2
977 ₽
Кромочные фрезы
    Кромочная фальцевая фреза Атака 151285
    Арт. Х151942
    5.0
    2
    Кромочная фальцевая фреза Атака 151285
    Кромочная фальцевая фреза Атака 151285
    Кромочная фальцевая фреза Атака 151285
      Кромочная фальцевая фреза Атака 151285
      Кромочная фальцевая фреза Атака 151285
      Кромочная фальцевая фреза Атака 151285

      Кромочная фальцевая фреза Атака 151285

      977 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х151942
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		фальцевая кромочная
      Вид
      		концевая
      Все характеристики
      977 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фальцевая фреза АТАКА 151285 предназначена для получения прямоугольной выборки с фальцем, выборки четверти, получения паза по кромке деревянных заготовок. Данный тип фрезы используется также для сплачивания заготовок в четверть, выполнения паза для установки филенок дверей, фрезерования фальцев для картинных рам. Применяется как на ручных фрезах, так и на фрезерных станках.

        Преимущества

        • Изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали
        • Отличается повышенным ресурсом
        • Высокая скорость обработки
        • Точность обрабатываемой поверхности
        • Используется для обработки дерева и производных древесных материалов: ДСП, МДФ, фанера, ламинат
        • Диаметр подшипника - 12,7 мм
        • Глубина реза - 7,9 мм