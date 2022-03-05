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Калевочная фреза Атака 601255
5.0
2
937 ₽
Кромочные фрезы
    Кромочная калевочная фреза Атака 601255
    Арт. Х151973
    5.0
    2
    Калевочная фреза Атака 601255
    Калевочная фреза Атака 601255
    Калевочная фреза Атака 601255
      Калевочная фреза Атака 601255
      Калевочная фреза Атака 601255
      Калевочная фреза Атака 601255

      Кромочная калевочная фреза Атака 601255

      937 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х151973
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		кромочная
      Вид
      		концевая
      Все характеристики
      937 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фреза кромочная калевочная АТАКА 601255 предназначена для закругления кромки детали. Используется при обработке столярных изделий, мебели и предметов интерьера в различных стилях, а также при реставрационных работах. Используется для создания особого профиля на поверхности дерева или древесных материалов (ДСП, МДФ, фанера, ламинат). Упорный подшипник дает возможность применять фрезу как по прямолинейным, так и по криволинейным кромкам детали без дополнительного оборудования. Структура твердого сплава гарантирует его высокую стойкость к выщерблению по режущей кромке и, следовательно, качество обработки изделия.

        Преимущества

        • Фреза изготовлена из быстрорежущей стали
        • Имеет повышенный ресурс и высокую точность обработки
        • В комбинации с подходящей галтельной фрезой возможно создать плотное соединение досок
        • Изготавливается из высококачественных материалов и характеризуется точно рассчитанной геометрией режущей кромки
        • Диаметр подшипника — 12.7 мм
        • Радиус кривизны профиля — 6,35 мм