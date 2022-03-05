Кромочная калевочная фреза Атака 601255
Арт. Х151973
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|кромочная
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Вид
|концевая
- Фреза кромочная калевочная АТАКА 601255 предназначена для закругления кромки детали. Используется при обработке столярных изделий, мебели и предметов интерьера в различных стилях, а также при реставрационных работах. Используется для создания особого профиля на поверхности дерева или древесных материалов (ДСП, МДФ, фанера, ламинат). Упорный подшипник дает возможность применять фрезу как по прямолинейным, так и по криволинейным кромкам детали без дополнительного оборудования. Структура твердого сплава гарантирует его высокую стойкость к выщерблению по режущей кромке и, следовательно, качество обработки изделия.
Преимущества
- Фреза изготовлена из быстрорежущей стали
- Имеет повышенный ресурс и высокую точность обработки
- В комбинации с подходящей галтельной фрезой возможно создать плотное соединение досок
- Изготавливается из высококачественных материалов и характеризуется точно рассчитанной геометрией режущей кромки
- Диаметр подшипника — 12.7 мм
- Радиус кривизны профиля — 6,35 мм