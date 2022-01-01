Фреза кромочная калевочная Атака 601318

Преимущества

Фрезы Атака изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали, отличаются повышенным ресурсом, высокой скоростью обработки и точностью обрабатываемой поверхности

Используются для обработки дерева и производных древесных материалов: ДСП, МДФ, фанера, ламинат

Калевочные фрезы используются для создания особого профиля на поверхности дерева (калевки) при изготовлении столярных изделий, мебели, предметов интерьера, а также при выполнении реставрационных работ. Ассортимент фрез Атака включает в себя большое количество концевых фрез различных конфигураций и предназначения, применяемых как на ручных фрезах, так и на фрезерных станках.