Фреза калевочная Атака 591381

Преимущества

Фреза изготовлена из быстрорежущей стали

Имеет повышенный ресурс и высокую точность обработки

В комбинации с подходящей галтельной фрезой возможно создать плотное соединение досок

Изготавливается из высококачественных материалов и характеризуется точно рассчитанной геометрией режущей кромки

Диаметр подшипника — 12.7 мм

Радиус кривизны профиля — 12.7 мм

Фреза кромочная калевочная АТАКА 591381 предназначена для закругления кромки детали. Используется при обработке столярных изделий, мебели и предметов интерьера в различных стилях, а также при реставрационных работах. Используется для создания особого профиля на поверхности дерева или древесных материалов (ДСП, МДФ, фанера, ламинат). Упорный подшипник дает возможность применять фрезу как по прямолинейным, так и по криволинейным кромкам детали без дополнительного оборудования. Структура твердого сплава гарантирует его высокую стойкость к выщерблению по режущей кромке и, следовательно, качество обработки изделия.