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Фреза кромочная калевочная Атака 561285
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Кромочные фрезы
    Фреза кромочная калевочная Атака 561285
    Арт. Х151961
    Фреза кромочная калевочная Атака 561285
    Фреза кромочная калевочная Атака 561285
      Фреза кромочная калевочная Атака 561285
      Фреза кромочная калевочная Атака 561285

      Фреза кромочная калевочная Атака 561285

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х151961

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		кромочная
      Вид
      		концевая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Калевочные фрезы используются для создания особого профиля на поверхности дерева (калевки) при изготовлении столярных изделий, мебели, предметов интерьера, а также при выполнении реставрационных работ. Ассортимент фрез Атака включает в себя большое количество концевых фрез различных конфигураций и предназначения, применяемых как на ручных фрезах, так и на фрезерных станках.

        Преимущества

        • Фрезы Атака изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали, отличаются повышенным ресурсом, высокой скоростью обработки и точностью обрабатываемой поверхности
        • Используются для обработки дерева и производных древесных материалов: ДСП, МДФ, фанера, ламинат