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Кромочная калевочная фреза Атака 602381
5.0
2
1 331 ₽
Кромочные фрезы
    Кромочная калевочная фреза Атака 602381
    Арт. Х151979
    5.0
    2
    Кромочная калевочная фреза Атака 602381
    Кромочная калевочная фреза Атака 602381
    Кромочная калевочная фреза Атака 602381
      Кромочная калевочная фреза Атака 602381
      Кромочная калевочная фреза Атака 602381
      Кромочная калевочная фреза Атака 602381

      Кромочная калевочная фреза Атака 602381

      1 331 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х151979
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		кромочная
      Вид
      		концевая
      Все характеристики
      1 331 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фреза кромочная калевочная АТАКА 602381 предназначена для закругления кромки детали. Используется при обработке столярных изделий, мебели и предметов интерьера в различных стилях, а также при реставрационных работах. Используется для создания особого профиля на поверхности дерева или древесных материалов (ДСП, МДФ, фанера, ламинат). Упорный подшипник дает возможность применять фрезу как по прямолинейным, так и по криволинейным кромкам детали без дополнительного оборудования. Структура твердого сплава гарантирует его высокую стойкость к выщерблению по режущей кромке и, следовательно, качество обработки изделия.

        Преимущества

        • Фреза изготовлена из быстрорежущей стали
        • Имеет повышенный ресурс и высокую точность обработки
        • В комбинации с подходящей галтельной фрезой возможно создать плотное соединение досок
        • Изготавливается из высококачественных материалов и характеризуется точно рассчитанной геометрией режущей кромки
        • Диаметр подшипника — 12,7 мм
        • Радиус кривизны профиля — 12,7 мм