Кромочные фрезы пазовые
Найдено 20 товаров
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- 633 ₽Внешний диаметр фрезы 12.7 ммДлина фрезы 70 мм
- 863 ₽Внешний диаметр фрезы 12.7 ммДлина фрезы 76 мм
- Персональная скидка
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- 669 ₽Внешний диаметр фрезы 16 ммДлина фрезы 70 мм
- 1 074 ₽Внешний диаметр фрезы 12.7 ммДлина фрезы 92 мм
- Персональная скидка
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- 1 615 ₽Внешний диаметр фрезы 19 ммДлина фрезы 105 мм
- Персональная скидка
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- 579 ₽Внешний диаметр фрезы 9.5 ммДлина фрезы 57 мм
- Нет в наличииВнешний диаметр фрезы 12.7 ммДлина фрезы 67 мм
- Нет в наличииВнешний диаметр фрезы 12.7 ммДлина фрезы 91 мм
- Нет в наличииВнешний диаметр фрезы 19 ммДлина фрезы 84 мм
- Нет в наличииВнешний диаметр фрезы 12.7 ммДлина фрезы 91 мм
- Нет в наличииВнешний диаметр фрезы 19 ммДлина фрезы 67 мм
- Нет в наличииВнешний диаметр фрезы 19 ммДлина фрезы 101 мм
- Нет в наличииВнешний диаметр фрезы 15.8 ммДлина фрезы 67 мм
- Нет в наличииВнешний диаметр фрезы 12.7 ммДлина фрезы 57 мм
- Нет в наличииВнешний диаметр фрезы 6.35 ммДлина фрезы 63 мм
- Нет в наличииВнешний диаметр фрезы 12.7 ммДлина фрезы 67 мм
- Нет в наличииВнешний диаметр фрезы 38 ммДлина фрезы 84 мм
- Нет в наличииВнешний диаметр фрезы 19 ммДлина фрезы 69 мм
- Нет в наличииВнешний диаметр фрезы 22.2 ммДлина фрезы 77 мм
- Нет в наличииВнешний диаметр фрезы 9.5 ммДлина фрезы 70 мм
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить кромочные фрезы пазовые в городе Ярославль по цене от 247 до 1615 рублей. В наличии более 20 наименований. Товар можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.