Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Для шлифовальных машин

Алмазные диски

Найдено: 360 товаров
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить алмазные диски в городе Ярославль по цене от 98 до 20239 рублей. В наличии более 360 наименований. Алмазные диски можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Алмазный диск Diam Master Line 000505 (450x3,4x10x25,4 мм)
9 679 ₽
Алмазный диск Diam Master Line 000505 (450x3,4x10x25,4 мм)
Алмазный диск (350x4x32 мм)
440 ₽
Алмазный диск (350x4x32 мм)
Алмазный диск Diam Универсал 000494 (400x3x10x32/25,4 мм)
6 330 ₽
Алмазный диск Diam Универсал 000494 (400x3x10x32/25,4 мм)
Алмазный диск Diam 000490 (500x3,4x10x25,4 мм)
12 737 ₽
Алмазный диск Diam 000490 (500x3,4x10x25,4 мм)
Алмазный диск Diam 000528 (400x3x10x25,4 мм)
9 960 ₽
Алмазный диск Diam 000528 (400x3x10x25,4 мм)
Алмазный диск Diam Master Line 000529 (450x3,4x10x25,4 мм)
12 820 ₽
Алмазный диск Diam Master Line 000529 (450x3,4x10x25,4 мм)
Алмазный диск UPS-T 125 250817
550 ₽
Алмазный диск UPS-T 125 250817
Алмазный диск (355x4x25,4 мм, 14А, 100 м/с)
420 ₽
Алмазный диск (355x4x25,4 мм, 14А, 100 м/с)
Алмазный диск Diam Master Line 000503 (350x3x10x25,4 мм)
6 280 ₽
Алмазный диск Diam Master Line 000503 (350x3x10x25,4 мм)
Алмазный диск Diam Master Line 000495 (350x3x10x32/25,4 мм)
4 475 ₽
Алмазный диск Diam Master Line 000495 (350x3x10x32/25,4 мм)
Алмазный диск Diam 1A1R 000243 (250x1,6x7x32/25,4 мм)
1 979 ₽
Алмазный диск Diam 1A1R 000243 (250x1,6x7x32/25,4 мм)
Алмазный диск Diam 000504 (400x3x10x25,4 мм)
6 242 ₽
Алмазный диск Diam 000504 (400x3x10x25,4 мм)
Алмазный диск Bosch Pf Concrete 2.608.602.200 (230x22,23 мм)
2 218 ₽
Алмазный диск Bosch Pf Concrete 2.608.602.200 (230x22,23 мм)
Алмазный диск Diam Laser Blade Extra Line 000533 (350x3x12x25,4 мм)
9 010 ₽
Алмазный диск Diam Laser Blade Extra Line 000533 (350x3x12x25,4 мм)