Алмазные диски бывают сегментированными, сплошными и комбинированными. В зависимости от вида они подходят для обработки таких материалов, как кирпич, камень, гранит, бетон, мрамор, плитка и т. д. Модели представлены как для сухой резки, так и для работы с подачей воды. Размеры дисков варьируется в пределах 115-400 мм.

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