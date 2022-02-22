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Круг алмазный DIAM Гранит-Элит 1A1R 000202 (250x1,6x7,5x25,4 мм)
5.0
2
3 030 ₽
Алмазные диски
    Круг алмазный DIAM Гранит-Элит 1A1R 000202 (250x1,6x7,5x25,4 мм)
    Арт. 9002180
    5.0
    2
    Круг алмазный DIAM Гранит-Элит 1A1R 000202 (250x1,6x7,5x25,4 мм)
    Круг алмазный DIAM Гранит-Элит 1A1R 000202 (250x1,6x7,5x25,4 мм)
    Круг алмазный DIAM Гранит-Элит 1A1R 000202 (250x1,6x7,5x25,4 мм)
      Круг алмазный DIAM Гранит-Элит 1A1R 000202 (250x1,6x7,5x25,4 мм)
      Круг алмазный DIAM Гранит-Элит 1A1R 000202 (250x1,6x7,5x25,4 мм)
      Круг алмазный DIAM Гранит-Элит 1A1R 000202 (250x1,6x7,5x25,4 мм)

      Круг алмазный DIAM Гранит-Элит 1A1R 000202 (250x1,6x7,5x25,4 мм)

      3 030 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 9002180
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Гранит
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		камень
      Все характеристики
      3 030 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Профессиональный алмазный диск (круг) DIAM Granite-Elite 250x1.6x7.5x32/25,4 гранит 000202 предназначен для резки твердой керамики, керамогранита, не толстой гранитной и мраморной плитки на электрических плиткорезах с подачей воды.  Этот диск имеет  высокий ресурс и высокое качество реза, хорошо себя ведет при распиловке всех твердых материалов, таких как керамогранит, кварцевый агломерат, гранит, мрамор и др. Благодаря лазерным прорезям на закаленном корпусе диска, достигается высокая устойчивость к нагрузкам и перегреву диска. Так же данный диск обладает высокой скоростью резки, при минимальных сколах