Круг алмазный DIAM Гранит-Элит 1A1R 000202 (250x1,6x7,5x25,4 мм)

Профессиональный алмазный диск (круг) DIAM Granite-Elite 250x1.6x7.5x32/25,4 гранит 000202 предназначен для резки твердой керамики, керамогранита, не толстой гранитной и мраморной плитки на электрических плиткорезах с подачей воды. Этот диск имеет высокий ресурс и высокое качество реза, хорошо себя ведет при распиловке всех твердых материалов, таких как керамогранит, кварцевый агломерат, гранит, мрамор и др. Благодаря лазерным прорезям на закаленном корпусе диска, достигается высокая устойчивость к нагрузкам и перегреву диска. Так же данный диск обладает высокой скоростью резки, при минимальных сколах