Самоклеящиеся шлифовальные круги – это универсальные элементы на бумажной основе с нанесением из абразивного зерна разного размера. Одна сторона имеет липкую основу, что помогает качественно и надежно закрепить круг. Используются в шлифовальных машинах и станках, в быту и на производстве.

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