Шлифовальный диск Sturm BG60016-999 используется на станке Штурм BG60016, с помощью которого можно быстро и качественно осуществить заточку цепей, отполировать различные детали. Также применяется при снятии ржавчины с металлических предметов и т.д. С помощью современных технологий, при помощи которых был изготовлен инструмент, он обладает высокими эксплуатационными качествами и имеет большой ресурс использования по сравнению со своими аналогами.

Размер диска 100х10х3,2 мм, скорость 0-3000 оборотов в минуту

