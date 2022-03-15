Шлифовальный диск Sturm BG60016-999
Арт. X1317131010
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|самоклеящийся шлифовальный диск
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Назначение по материалу
|металл, дерево
- Шлифовальный диск Sturm BG60016-999 используется на станке Штурм BG60016, с помощью которого можно быстро и качественно осуществить заточку цепей, отполировать различные детали. Также применяется при снятии ржавчины с металлических предметов и т.д. С помощью современных технологий, при помощи которых был изготовлен инструмент, он обладает высокими эксплуатационными качествами и имеет большой ресурс использования по сравнению со своими аналогами.
Размер диска 100х10х3,2 мм, скорость 0-3000 оборотов в минуту