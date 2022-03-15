Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шлифовальный диск Sturm BG60016-999
5.0
2
280 ₽
Самоклеящиеся шлифовальные круги
    Шлифовальный диск Sturm BG60016-999
    Арт. X1317131010
    5.0
    2
    Шлифовальный диск Sturm BG60016-999

      Шлифовальный диск Sturm BG60016-999

      280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1317131010
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		самоклеящийся шлифовальный диск
      Назначение по материалу
      		металл, дерево
      Все характеристики
      280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шлифовальный диск Sturm BG60016-999 используется на станке Штурм BG60016, с помощью которого можно быстро и качественно осуществить заточку цепей, отполировать различные детали. Также применяется при снятии ржавчины с металлических предметов и т.д. С помощью современных технологий, при помощи которых был изготовлен инструмент, он обладает высокими эксплуатационными качествами и имеет большой ресурс использования по сравнению со своими аналогами.
        Размер диска 100х10х3,2 мм, скорость 0-3000 оборотов в минуту