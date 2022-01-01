Чашки и тарелки шлифовальные отлично подойдут для шлифования любых поверхностей, а также заточки различных видов инструмента. Размер зерна и характеристики материалов позволяют обрабатывать жаропрочную сталь, цветные металлы, твердосплавный инструмент и поверхности из минерального материала.

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