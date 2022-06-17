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Чашка алмазная зачистная Вихрь Турбо (125 мм) 73/10/3/9
5.0
2
Найти аналог
Шлифовальные чашечки
    Чашка алмазная зачистная Вихрь Турбо (125 мм) 73/10/3/9
    Арт. О00000013455
    5.0
    2
    Чашка алмазная зачистная Вихрь Турбо (125 мм) 73/10/3/9
    Чашка алмазная зачистная Вихрь Турбо (125 мм) 73/10/3/9
    Чашка алмазная зачистная Вихрь Турбо (125 мм) 73/10/3/9
    Чашка алмазная зачистная Вихрь Турбо (125 мм) 73/10/3/9
      Чашка алмазная зачистная Вихрь Турбо (125 мм) 73/10/3/9
      Чашка алмазная зачистная Вихрь Турбо (125 мм) 73/10/3/9
      Чашка алмазная зачистная Вихрь Турбо (125 мм) 73/10/3/9
      Чашка алмазная зачистная Вихрь Турбо (125 мм) 73/10/3/9

      Чашка алмазная зачистная Вихрь Турбо (125 мм) 73/10/3/9

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013455
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазная чашка
      Назначение по материалу
      		бетон, камень, кирпич, гранит, мрамор
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Чашка алмазная зачистная, 125 мм, Турбо Вихрь, предназначена для шлифования бетона, мрамора, камня, кирпича, гранита. Рекомендуется для снятия тонкого слоя материала. Допускается применять для снятия фаски на мраморной и гранитной плите.

        Преимущества

        • Рекомендуется для чистовой обработки, когда необходимо получить гладкую и ровную поверхность
        • Турбированная форма обеспечивает эффективное охлаждение