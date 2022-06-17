Чашка алмазная зачистная Вихрь Турбо (125 мм) 73/10/3/9
Арт. О00000013455
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|алмазная чашка
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Назначение по материалу
|бетон, камень, кирпич, гранит, мрамор
- Чашка алмазная зачистная, 125 мм, Турбо Вихрь, предназначена для шлифования бетона, мрамора, камня, кирпича, гранита. Рекомендуется для снятия тонкого слоя материала. Допускается применять для снятия фаски на мраморной и гранитной плите.
Преимущества
- Рекомендуется для чистовой обработки, когда необходимо получить гладкую и ровную поверхность
- Турбированная форма обеспечивает эффективное охлаждение