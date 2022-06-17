Чашка алмазная зачистная Вихрь Турбо (125 мм) 73/10/3/9

Преимущества

Рекомендуется для чистовой обработки, когда необходимо получить гладкую и ровную поверхность

Турбированная форма обеспечивает эффективное охлаждение

Чашка алмазная зачистная, 125 мм, Турбо Вихрь, предназначена для шлифования бетона, мрамора, камня, кирпича, гранита. Рекомендуется для снятия тонкого слоя материала. Допускается применять для снятия фаски на мраморной и гранитной плите.