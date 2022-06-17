Чашка алмазная зачистная Вихрь (двухрядная, 230 мм) 73/10/3/8
Арт. О00000013485
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|алмазная чашка
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Назначение по материалу
|бетон, камень, кирпич, гранит, мрамор
- Чашка алмазная зачистная Вихрь, 230 мм, двухрядная предназначена для интенсивной грубой зачистки бетона, мрамора, камня, кирпича, гранита.
Преимущества
- Рекомендуется для снятия толстых слоев бетона, удаления швов и наплывов после опалубки
- Рекомендуется для черновой обработки, создания шероховатой поверхности, для последующего нанесения штукатурки, шпатлевки, строительного клея
- Двойной слой позволяет выполнять большой объем работ