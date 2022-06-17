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Алмазная чашка Вихрь Турбо (зачистная, 180 мм)
4.5
2
Найти аналог
Шлифовальные чашечки
    Алмазная чашка Вихрь Турбо (зачистная, 180 мм)
    Арт. О00000013486
    4.5
    2
    Алмазная чашка Вихрь Турбо (зачистная, 180 мм)
    Алмазная чашка Вихрь Турбо (зачистная, 180 мм)
    Алмазная чашка Вихрь Турбо (зачистная, 180 мм)
    Алмазная чашка Вихрь Турбо (зачистная, 180 мм)
    Алмазная чашка Вихрь Турбо (зачистная, 180 мм)
      Алмазная чашка Вихрь Турбо (зачистная, 180 мм)
      Алмазная чашка Вихрь Турбо (зачистная, 180 мм)
      Алмазная чашка Вихрь Турбо (зачистная, 180 мм)
      Алмазная чашка Вихрь Турбо (зачистная, 180 мм)
      Алмазная чашка Вихрь Турбо (зачистная, 180 мм)

      Алмазная чашка Вихрь Турбо (зачистная, 180 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013486
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазная чашка
      Назначение по материалу
      		бетон, камень, кирпич, гранит, мрамор
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Чашка алмазная зачистная Вихрь, 180 мм Турбо предназначена для шлифования бетона, мрамора, камня, кирпича, гранита.

        Преимущества

        • Рекомендуется для снятия тонкого слоя материала. Допускается применять для снятия фаски на мраморной и гранитной плите
        • Рекомендуется для чистовой обработки, когда необходимо получить гладкую и ровную поверхность
        • Турбированная форма обеспечивает эффективное охлаждение