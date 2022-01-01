Шлифовальные круги используются в качестве рабочей оснастки на шлифовальной машине. Предназначены для шлифовки металла, пластика, древесины и других материалов. Инструмент очень прочный, способен обеспечить шлифовку разного уровня.

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