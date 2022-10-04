Торцевой шлифовальный круг Практика Эксперт 038-692, P40, 125 мм
Арт. О00000024317
Характеристики
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Производитель
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Тип оборудования
|шлифовальный круг
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Назначение по материалу
|металл, бетон, кирпич, дерево
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Вес, кг
|0.09
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Диаметр, мм
|125
Торцевой шлифовальный круг ПРАКТИКА Эксперт 038-692, предназначен для угловых шлифмашин, устанавливается на пластиковую опорную тарелку. Предназначен для шлифовки металла, дерева, бетона, кирпича, снятия старой краски. Благодаря волнистой поверхности обеспечивает прекрасную производительность и не забивается пылью. Серия Эксперт.