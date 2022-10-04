Торцевой шлифовальный круг Практика Эксперт 038-692, P40, 125 мм

Торцевой шлифовальный круг ПРАКТИКА Эксперт 038-692, предназначен для угловых шлифмашин, устанавливается на пластиковую опорную тарелку. Предназначен для шлифовки металла, дерева, бетона, кирпича, снятия старой краски. Благодаря волнистой поверхности обеспечивает прекрасную производительность и не забивается пылью. Серия Эксперт.