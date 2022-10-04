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Торцевой шлифовальный круг Практика Эксперт 038-692, P40, 125 мм
5.0
1
215 ₽
Абразивные круги (синтетические)
    Торцевой шлифовальный круг Практика Эксперт 038-692, P40, 125 мм
    Арт. О00000024317
    5.0
    1
    Торцевой шлифовальный круг Практика Эксперт 038-692, P40, 125 мм
    Торцевой шлифовальный круг Практика Эксперт 038-692, P40, 125 мм
      Торцевой шлифовальный круг Практика Эксперт 038-692, P40, 125 мм
      Торцевой шлифовальный круг Практика Эксперт 038-692, P40, 125 мм

      Торцевой шлифовальный круг Практика Эксперт 038-692, P40, 125 мм

      215 ₽
      за штуку
      цена при
      заказе на сайте
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 27 октября или позже
        из 623 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024317
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Тип оборудования
      		шлифовальный круг
      Назначение по материалу
      		металл, бетон, кирпич, дерево
      Вес, кг
      		0.09
      Диаметр, мм
      		125
      Все характеристики
      215 ₽
      за штуку
      цена при
      заказе на сайте
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 27 октября или позже
        из 623 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Торцевой шлифовальный круг ПРАКТИКА Эксперт 038-692, предназначен для угловых шлифмашин, устанавливается на пластиковую опорную тарелку. Предназначен для шлифовки металла, дерева, бетона, кирпича, снятия старой краски. Благодаря волнистой поверхности обеспечивает прекрасную производительность и не забивается пылью. Серия Эксперт.