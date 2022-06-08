Круг фибровый торцевой Практика 773-682 (синтетический, 125x22 мм)

Круги синтетические абразивные. Серия "Эксперт" Круг абразивный на синтетической фибровой основе предназначен для шлифования металлических поверхностей, зачистки сварных швов, окалины, удаления ржавчины, лакокрасочных покрытий, подготовки поверхности под окраску. Идеально подходит для тонколистового металла, криволинейных поверхностей. Сочетает в себе высокую производительность и качество шлифования. Круг не засаливается в процессе работы, не оставляет на поверхности грубых царапин. Безопасен в работе. Не образует абразивную пыль.