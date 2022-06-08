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Круг фибровый торцевой Практика 773-682 (синтетический, 125x22 мм)
4.7
3
515 ₽
Абразивные круги (синтетические)
    Круг фибровый торцевой Практика 773-682 (синтетический, 125x22 мм)
    Арт. X1317130960
    4.7
    3
    Круг фибровый торцевой Практика 773-682 (синтетический, 125x22 мм)
    Круг фибровый торцевой Практика 773-682 (синтетический, 125x22 мм)
    Круг фибровый торцевой Практика 773-682 (синтетический, 125x22 мм)
    Круг фибровый торцевой Практика 773-682 (синтетический, 125x22 мм)
      Круг фибровый торцевой Практика 773-682 (синтетический, 125x22 мм)
      Круг фибровый торцевой Практика 773-682 (синтетический, 125x22 мм)
      Круг фибровый торцевой Практика 773-682 (синтетический, 125x22 мм)
      Круг фибровый торцевой Практика 773-682 (синтетический, 125x22 мм)

      Круг фибровый торцевой Практика 773-682 (синтетический, 125x22 мм)

      515 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1317130960
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		шлифовальный круг
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      515 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Круги синтетические абразивные. Серия "Эксперт" Круг абразивный на синтетической фибровой основе предназначен для шлифования металлических поверхностей, зачистки сварных швов, окалины, удаления ржавчины, лакокрасочных покрытий, подготовки поверхности под окраску. Идеально подходит для тонколистового металла, криволинейных поверхностей. Сочетает в себе высокую производительность и качество шлифования. Круг не засаливается в процессе работы, не оставляет на поверхности грубых царапин. Безопасен в работе. Не образует абразивную пыль. 