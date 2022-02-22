Чашка зачистная алмазная Matrix Turbo 72999 (180 мм)
Арт. Х1317295
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|алмазная чашка
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Назначение по материалу
|бетон, камень, кирпич, гранит, мрамор
- Алмазная чашка Matrix 72999 алмазная чашка предназначена для зачистки и шлифования бетона, мрамора, гранита. Рабочая кромка типа Turbo обеспечивает качественное шлифование обрабатываемого материала.
Преимущества
- Данный тип чашки рекомендуется для чистовой обработки, когда необходимо получить гладкую и ровную поверхность
- Допускается применять для снятие фаски на мраморной и гранитной плите
- Предназначена для снятия тонкого слоя материала
- Во время работы контролируйте силу прижима чашки к обрабатываемой поверхности
- Высокий ресурс