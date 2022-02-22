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Зачистная двухрядная алмазная чашка Matrix 72990 (125 мм)
5.0
2
1 310 ₽
Шлифовальные чашечки
    Зачистная двухрядная алмазная чашка Matrix 72990 (125 мм)
    Арт. Х131779
    5.0
    2
    Зачистная двухрядная алмазная чашка Matrix 72990 (125 мм)
    Зачистная двухрядная алмазная чашка Matrix 72990 (125 мм)
    Зачистная двухрядная алмазная чашка Matrix 72990 (125 мм)
    Зачистная двухрядная алмазная чашка Matrix 72990 (125 мм)
      Зачистная двухрядная алмазная чашка Matrix 72990 (125 мм)
      Зачистная двухрядная алмазная чашка Matrix 72990 (125 мм)
      Зачистная двухрядная алмазная чашка Matrix 72990 (125 мм)
      Зачистная двухрядная алмазная чашка Matrix 72990 (125 мм)

      Зачистная двухрядная алмазная чашка Matrix 72990 (125 мм)

      1 310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х131779
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		алмазная чашка
      Назначение по материалу
      		бетон, камень, кирпич, гранит, мрамор
      Все характеристики
      1 310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Алмазная чашка Matrix 72990 предназначена для зачистки и шлифования бетона, мрамора, гранита. Двухрядная сегментированная рабочая поверхность чашки обеспечивает быструю зачистку обрабатываемого материала.

        Преимущества

        • Данный тип чашки рекомендуется для снятия толстых слоев бетона, удаления швов и наплывов после опалубки
        • При необходимости снятия толстого слоя материала обработку проводить за несколько проходов
        • Рекомендуется для черновой обработки, создания шероховатой поверхности, для последующего нанесения штукатурки, шпатлевки, строительного клея
        • Во время работы контролируйте силу прижима чашки к обрабатываемой поверхности, также используемый электроинструмент должен быть достаточной мощности
        • Высокий ресурс
        • Для больших объемов работ