Зачистная алмазная чашка Matrix Turbo 72995 (125 мм)

Преимущества

Данный тип чашки рекомендуется для чистовой обработки, когда необходимо получить гладкую и ровную поверхность

Допускается применять для снятие фаски на мраморной и гранитной плите

Предназначена для снятия тонкого слоя материала

Во время работы контролируйте силу прижима чашки к обрабатываемой поверхности

Высокий ресурс

Чашка алмазная зачистная (125 мм) Turbo MATRIX 72995 применяется для шлифования поверхностей из бетона, гранита и мрамора. Рабочая поверхность сегментирована и имеет кромку типа Turbo, что обеспечивает качественное шлифование обрабатываемого материала и не требует дополнительного водного охлаждения.