Зачистная алмазная чашка Matrix Turbo 72995 (125 мм)
Арт. Х131755
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|алмазная чашка
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Назначение по материалу
|бетон, камень, кирпич, гранит, мрамор
- Чашка алмазная зачистная (125 мм) Turbo MATRIX 72995 применяется для шлифования поверхностей из бетона, гранита и мрамора. Рабочая поверхность сегментирована и имеет кромку типа Turbo, что обеспечивает качественное шлифование обрабатываемого материала и не требует дополнительного водного охлаждения.
Преимущества
- Данный тип чашки рекомендуется для чистовой обработки, когда необходимо получить гладкую и ровную поверхность
- Допускается применять для снятие фаски на мраморной и гранитной плите
- Предназначена для снятия тонкого слоя материала
- Во время работы контролируйте силу прижима чашки к обрабатываемой поверхности
- Высокий ресурс