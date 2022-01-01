Круг абразивный на ворсовой подложке, под липучку, оксид алюминия РемоКолор Р100 45-9-100, 125мм, 10шт.
Арт. О00000033501
Круг абразивный на ворсовой подложке, под липучку, оксид алюминия РемоКолор Р100 45-9-100, 125мм, 10шт.
Арт. О00000033501
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|шлифовальный круг
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Назначение по материалу
|металл, пластик, дерево
- Круг абразивный на ворсовой подложке, под липучку, оксид алюминия РемоКолор Р100 45-9-100, 125мм, 10шт