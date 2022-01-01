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Круг абразивный на ворсовой подложке, под липучку, оксид алюминия РемоКолор Р100 45-9-100, 125мм, 10шт.
210 ₽
Самоклеящиеся шлифовальные круги
    Круг абразивный на ворсовой подложке, под липучку, оксид алюминия РемоКолор Р100 45-9-100, 125мм, 10шт.
    Арт. О00000033501
    Круг абразивный на ворсовой подложке, под липучку, оксид алюминия РемоКолор Р100 45-9-100, 125мм, 10шт.
    Круг абразивный на ворсовой подложке, под липучку, оксид алюминия РемоКолор Р100 45-9-100, 125мм, 10шт.
    Круг абразивный на ворсовой подложке, под липучку, оксид алюминия РемоКолор Р100 45-9-100, 125мм, 10шт.
    Круг абразивный на ворсовой подложке, под липучку, оксид алюминия РемоКолор Р100 45-9-100, 125мм, 10шт.
      Круг абразивный на ворсовой подложке, под липучку, оксид алюминия РемоКолор Р100 45-9-100, 125мм, 10шт.
      Круг абразивный на ворсовой подложке, под липучку, оксид алюминия РемоКолор Р100 45-9-100, 125мм, 10шт.
      Круг абразивный на ворсовой подложке, под липучку, оксид алюминия РемоКолор Р100 45-9-100, 125мм, 10шт.
      Круг абразивный на ворсовой подложке, под липучку, оксид алюминия РемоКолор Р100 45-9-100, 125мм, 10шт.

      Круг абразивный на ворсовой подложке, под липучку, оксид алюминия РемоКолор Р100 45-9-100, 125мм, 10шт.

      210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033501

      Характеристики

      Производитель
      		РемоКолор
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		шлифовальный круг
      Назначение по материалу
      		металл, пластик, дерево
      Все характеристики
      210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить