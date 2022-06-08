Поролоновая полировальная насадка Stanley MASTER 35920-125 (125 мм)

Преимущества

Увеличенный рабочий ресурс

Высококачественные материалы высокой степени очистки

Большая рабочая поверхность

Надежное крепление на липучку

Полировальная насадка STAYER "MASTER" из поролона на липучке d=125мм 35920-125 предназначена для первичного нанесения восстанавливающих полиролей, защитных воскосодержащих составов и других современных композитных материалов при проведении подготовительных полировальных работ.