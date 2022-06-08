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Поролоновая полировальная насадка Stanley MASTER 35920-125 (125 мм)
5.0
2
230 ₽
Самоклеящиеся шлифовальные круги
    Поролоновая полировальная насадка Stanley MASTER 35920-125 (125 мм)
    Арт. Ю00000013099
    5.0
    2
    Поролоновая полировальная насадка Stanley MASTER 35920-125 (125 мм)
    Поролоновая полировальная насадка Stanley MASTER 35920-125 (125 мм)
    Поролоновая полировальная насадка Stanley MASTER 35920-125 (125 мм)
      Поролоновая полировальная насадка Stanley MASTER 35920-125 (125 мм)
      Поролоновая полировальная насадка Stanley MASTER 35920-125 (125 мм)
      Поролоновая полировальная насадка Stanley MASTER 35920-125 (125 мм)

      Поролоновая полировальная насадка Stanley MASTER 35920-125 (125 мм)

      230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000013099
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		самоклеящийся шлифовальный диск
      Диаметр, мм
      		125
      Все характеристики
      230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полировальная насадка STAYER "MASTER" из поролона на липучке d=125мм 35920-125 предназначена для первичного нанесения восстанавливающих полиролей, защитных воскосодержащих составов и других современных композитных материалов при проведении подготовительных полировальных работ.

        Преимущества

        • Увеличенный рабочий ресурс
        • Высококачественные материалы высокой степени очистки
        • Большая рабочая поверхность
        • Надежное крепление на липучку