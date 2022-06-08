Поролоновая полировальная насадка Stanley MASTER 35920-125 (125 мм)
Арт. Ю00000013099
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|самоклеящийся шлифовальный диск
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Диаметр, мм
|125
- Полировальная насадка STAYER "MASTER" из поролона на липучке d=125мм 35920-125 предназначена для первичного нанесения восстанавливающих полиролей, защитных воскосодержащих составов и других современных композитных материалов при проведении подготовительных полировальных работ.
Преимущества
- Увеличенный рабочий ресурс
- Высококачественные материалы высокой степени очистки
- Большая рабочая поверхность
- Надежное крепление на липучку