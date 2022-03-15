Полировальный диск на липучке Matrix 75925 (125x7 мм, войлок)

Насадка MATRIX 75925 применяется при финишной полировке различных поверхностей, для придания блеска и сглаживания микротрещин с помощью шлифовальных машин. Изготовлена из войлока. Необходимо использовать с полимерами, которые обладают восстановительным эффектом. Благодаря креплению на липучку возможна быстрая смена насадки.