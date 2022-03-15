Полировальный диск на липучке Matrix 75925 (125x7 мм, войлок)
Арт. Х150755
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|самоклеящийся шлифовальный диск
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Назначение по материалу
|дерево
- Насадка MATRIX 75925 применяется при финишной полировке различных поверхностей, для придания блеска и сглаживания микротрещин с помощью шлифовальных машин. Изготовлена из войлока. Необходимо использовать с полимерами, которые обладают восстановительным эффектом. Благодаря креплению на липучку возможна быстрая смена насадки.