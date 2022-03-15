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Полировальный диск на липучке Matrix 75925 (125x7 мм, войлок)
5.0
2
203 ₽
Самоклеящиеся шлифовальные круги
    Полировальный диск на липучке Matrix 75925 (125x7 мм, войлок)
    Арт. Х150755
    5.0
    2
    Полировальный диск на липучке Matrix 75925 (125x7 мм, войлок)
    Полировальный диск на липучке Matrix 75925 (125x7 мм, войлок)
      Полировальный диск на липучке Matrix 75925 (125x7 мм, войлок)
      Полировальный диск на липучке Matrix 75925 (125x7 мм, войлок)

      Полировальный диск на липучке Matrix 75925 (125x7 мм, войлок)

      203 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х150755
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		самоклеящийся шлифовальный диск
      Назначение по материалу
      		дерево
      Все характеристики
      203 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Насадка MATRIX 75925 применяется при финишной полировке различных поверхностей, для придания блеска и сглаживания микротрещин с помощью шлифовальных машин. Изготовлена из войлока. Необходимо использовать с полимерами, которые обладают восстановительным эффектом. Благодаря креплению на липучку возможна быстрая смена насадки.