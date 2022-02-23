Шлифовальный круг DeWalt DT 3116 (125 мм, Р180, крепление на липучке)
Арт. Х150797
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|США
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Тип оборудования
|самоклеящийся шлифовальный диск
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Назначение по материалу
|дерево
- Шлифовальная шкурка DeWalt DT 3116 используется в эксцентриковых шлифмашинах. Ее основой является бумага с парафиновым покрытием, поэтому засаливание шкурки минимально. Термостойкая смоляная связка позволяет работать по дереву и окрашенным поверхностям. Крепится к опорной тарелке при помощи липучки, при необходимости быстро и легко заменяется