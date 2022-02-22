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Шлифовальный круг DeWalt DT 3113 (125 мм, Р80, крепление на липучке)
5.0
2
45 ₽
Самоклеящиеся шлифовальные круги
    Шлифовальный круг DeWalt DT 3113 (125 мм, Р80, крепление на липучке)
    Арт. Х150724
    5.0
    2
    Шлифовальный круг DeWalt DT 3113 (125 мм, Р80, крепление на липучке)
    Шлифовальный круг DeWalt DT 3113 (125 мм, Р80, крепление на липучке)
      Шлифовальный круг DeWalt DT 3113 (125 мм, Р80, крепление на липучке)
      Шлифовальный круг DeWalt DT 3113 (125 мм, Р80, крепление на липучке)

      Шлифовальный круг DeWalt DT 3113 (125 мм, Р80, крепление на липучке)

      45 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х150724
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		США
      Тип оборудования
      		самоклеящийся шлифовальный диск
      Назначение по материалу
      		дерево
      Все характеристики
      45 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шлифовальная шкурка DeWalt DT 3113 используется в эксцентриковых шлифмашинах. Ее основой является бумага с парафиновым покрытием, поэтому засаливание шкурки минимально. Термостойкая смоляная связка позволяет работать по дереву и окрашенным поверхностям. Крепится к опорной тарелке при помощи липучки, при необходимости быстро и легко заменяется