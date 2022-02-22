Шлифовальный круг DeWalt DT 3113 (125 мм, Р80, крепление на липучке)

Шлифовальная шкурка DeWalt DT 3113 используется в эксцентриковых шлифмашинах. Ее основой является бумага с парафиновым покрытием, поэтому засаливание шкурки минимально. Термостойкая смоляная связка позволяет работать по дереву и окрашенным поверхностям. Крепится к опорной тарелке при помощи липучки, при необходимости быстро и легко заменяется