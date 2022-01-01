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Шлифовальный круг Р240 DeWalt DT3117-QZ, 125 мм, 1 шт.
30 ₽
Самоклеящиеся шлифовальные круги
    Шлифовальный круг Р240 DeWalt DT3117-QZ, 125 мм, 1 шт.
    Арт. X1193336
    Шлифовальный круг Р240 DeWalt DT3117-QZ, 125 мм, 1 шт.
    Шлифовальный круг Р240 DeWalt DT3117-QZ, 125 мм, 1 шт.
    Шлифовальный круг Р240 DeWalt DT3117-QZ, 125 мм, 1 шт.
    Шлифовальный круг Р240 DeWalt DT3117-QZ, 125 мм, 1 шт.
    Шлифовальный круг Р240 DeWalt DT3117-QZ, 125 мм, 1 шт.
      Шлифовальный круг Р240 DeWalt DT3117-QZ, 125 мм, 1 шт.
      Шлифовальный круг Р240 DeWalt DT3117-QZ, 125 мм, 1 шт.
      Шлифовальный круг Р240 DeWalt DT3117-QZ, 125 мм, 1 шт.
      Шлифовальный круг Р240 DeWalt DT3117-QZ, 125 мм, 1 шт.
      Шлифовальный круг Р240 DeWalt DT3117-QZ, 125 мм, 1 шт.

      Шлифовальный круг Р240 DeWalt DT3117-QZ, 125 мм, 1 шт.

      30 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X1193336

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		США
      Тип оборудования
      		самоклеящийся шлифовальный диск
      Назначение по материалу
      		металл, дерево
      Все характеристики
      30 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шлифовальный круг Dewalt DT3117 применяется для сухого шлифования деревянных поверхностей, а также красок и лаков. Пылеотталкивающее покрытие, предотвращающее забивание шлифовальной поверхности, обеспечивает длительной срок эксплуатации круга

        Преимущества

        • Термостойкая полимерная основа и верхнее связующее абразивного зерна обеспечивают максимальную эффективность шлифования и срок службы
        • Пылеотталкивающее стеаратовое покрытие предотвращает загрязнение абразивной поверхности
        • Ворсистая нейлоновая подложка обеспечивает надежное крепление на липучку шлифовального диска
        • Для грубого, промежуточного и окончательного шлифования дерева, красок, лаков и металла