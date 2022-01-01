Шлифовальный круг Р240 DeWalt DT3117-QZ, 125 мм, 1 шт.

Преимущества

Термостойкая полимерная основа и верхнее связующее абразивного зерна обеспечивают максимальную эффективность шлифования и срок службы

Пылеотталкивающее стеаратовое покрытие предотвращает загрязнение абразивной поверхности

Ворсистая нейлоновая подложка обеспечивает надежное крепление на липучку шлифовального диска

Для грубого, промежуточного и окончательного шлифования дерева, красок, лаков и металла

Шлифовальный круг Dewalt DT3117 применяется для сухого шлифования деревянных поверхностей, а также красок и лаков. Пылеотталкивающее покрытие, предотвращающее забивание шлифовальной поверхности, обеспечивает длительной срок эксплуатации круга