Шлифовальный круг Р240 DeWalt DT3117-QZ, 125 мм, 1 шт.
Арт. X1193336
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|США
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Тип оборудования
|самоклеящийся шлифовальный диск
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Назначение по материалу
|металл, дерево
- Шлифовальный круг Dewalt DT3117 применяется для сухого шлифования деревянных поверхностей, а также красок и лаков. Пылеотталкивающее покрытие, предотвращающее забивание шлифовальной поверхности, обеспечивает длительной срок эксплуатации круга
Преимущества
- Термостойкая полимерная основа и верхнее связующее абразивного зерна обеспечивают максимальную эффективность шлифования и срок службы
- Пылеотталкивающее стеаратовое покрытие предотвращает загрязнение абразивной поверхности
- Ворсистая нейлоновая подложка обеспечивает надежное крепление на липучку шлифовального диска
- Для грубого, промежуточного и окончательного шлифования дерева, красок, лаков и металла